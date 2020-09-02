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Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

Неожиданное открытие об иммунитете к коронавирусу сделали ученые

2 сен 2020, 11:44
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Коронавирус в мире распространился за считанные месяцы. Ранее ученые считали, что иммунитет к инфекции быстро исчезает, поэтому человек может заразиться повторно.

Новые исследования показали, что антитела к вирусу хранятся в теле человека еще в течение четырех месяцев и исчезают медленнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает CNBC.

Ученые компании DeCODE Genetics из Рейкьявика изучили результаты тестов более 30 тыс. пациентов в Исландии. Сообщается, что это самая масштабная работа по реакции иммунной системы на коронавирус, а также «хорошая новость для тех, кто работает над разработкой вакцины».

По словам независимых экспертов из Гарвардского университета и Национального института здравоохранения США, если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител к вирусу так, как это делает естественная инфекция, то иммунитет от коронавируса может быть значительно более длительным.

Добавим, что ранее исследователи считали, что антитела к коронавирусу быстро исчезают, а некоторые из пациентов вообще их не производят.


Также во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что не имеют доказательств в пользу того, что наличие в организме человека антител к коронавирусу свидетельствует об иммунитете к инфекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Южной Кореи установили 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию заболевания.


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