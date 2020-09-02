СБУ. Фото: Лівий берег

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Служба безпеки України (СБУ) виявила та заблокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.

Один із затриманих тривалий час проживав у Росії. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідство встановило, що киянин у власному акаунті у соцмережі закликав до змін державного кордону України. Лінгвістична експертиза встановила, що ці дописи містять заклики до порушення основ національної безпеки.





Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, з яких здійснювалися заклики до сепаратизму.





Наразі сепаратисту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще одного агітатора оперативники виявили у Сумах. Чоловік тривалий час проживав у Росії, а повернувшись додому розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соцмережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.





Сепаратист ширив антиукраїнськими спільнотами дописи та пропагував ідеї «руського міра» і «руської весни». Також він закликав до створення так званої «Новоросії» та підбурював українських військових до антидержавних дій.





Під час обшуку правоохоронці виявили комп’ютерну техніку пропагандиста, на якій містяться докази його протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. За обома фактами триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ викрила інтернет-провокатора у Сумах, яким виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України.