СБУ. Фото: Левый берег

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Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и заблокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти в южных и восточных регионах страны.

Один из задержанных длительное время проживал в России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что киевлянин в собственном аккаунте в соцсети агитировал за изменение государственной границы Украины. Лингвистическая экспертиза установила, что эти сообщения содержат призывы к нарушению основ национальной безопасности.



Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, с которых осуществлялись призывы к сепаратизму.

На данный момент агитатору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще одного сепаратиста оперативники обнаружили в Сумах. Мужчина длительное время проживал в России, а вернувшись домой начал активно распространять в запрещенной в Украине соцсети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Сепаратист распространял призывы в антиукраинских сообществах и пропагандировал идеи «русского мира» и «русской весны». Также он призывал к созданию так называемой «Новороссии» и подстрекал украинских военных на антигосударственные действия.



Во время обыска правоохранители обнаружили компьютерную технику пропагандиста, на которой содержатся доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. По обоим фактам ведется следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила интернет-провокатора в Сумах, которым оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.