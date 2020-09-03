Суркіси виграли суд у “ПриватБанку” на 9 млрд грн, з’явилася реакція НБУ та уряду

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Печерський райсуд задовольнив позов іноземних компаній, афілійованих з братами Суркісами та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з державного «ПриватБанку» близько 9 млрд грн (350 млн дол.). На таке рішення суду відреагував глава уряду Денис Шмигаль, очільник Мін’юсту Денис Малюська та Нацбанк.

Суд задовольнив заяву «британських компаній» (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з «ПриватБанку» близько 9 млрд грн (точну суму зможу сказати після отримання тексту ухвали завтра вранці), — написав Малюська у Фейсбук.

Міністр пообіцяв обов’язково оскаржити ухвалу в апеляційній інстанції. Він також попередив, що «компанії-позивачі поширюватимуть інформацію про те, що правда за ними».

Це маніпуляція. Ключове інше — суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку… Без встановлення будь-яких фактів у справі, — зазначив Малюська.

У Національному банку України також опублікували коментар щодо рішення Печерського райсуду про примусове стягнення з «ПриватБанку» понад 9 млрд грн.

Нацбанк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію «ПриватБанку» та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків, — вказано у повідомленні.

Уряд не погоджується з відповідною ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді. Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет міністрів продовжить співпрацю з «ПриватБанком» та Національним банком для захисту інтересів держави, — написав у Фейсбук прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У свою чергу у Мінфіні також зазначили, що «не погоджуються з ухвалою суду».

Нагадаємо, 10 червня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів на рішення Печерського райсуду Києва від 2017 року, згідно з яким державний «ПриватБанк» зобов’язаний обслуговувати депозитні договори шести англійських компаній, пов’язаних з сім'єю Суркісів.