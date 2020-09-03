Суркисы выиграли суд у «ПриватБанка» на 9 млрд грн, появилась реакция НБУ и Кабмина

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Печерский райсуд удовлетворил иск иностранных компаний, аффилированных с братьями Суркисами, и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с государственного «ПриватБанка» около 9 млрд грн (350 млн долл.). На такое решение суда отреагировал глава правительства Денис Шмыгаль, глава Минюста Денис Малюска и Нацбанк.

Суд удовлетворил заявление «британских компаний» (аффилированных с братьями Суркисами) и в качестве обеспечения иска, без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с «ПриватБанка» около 9 млрд грн (точную сумму смогу сказать после получения текста решения завтра утром), — написал Малюска в Фейсбук.

Министр пообещал обжаловать решение в апелляционной инстанции. Он также предупредил, что «компании-истцы будут распространять информацию о том, что правда за ними».

Это манипуляция. Ключевое другое — суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из госбанка… Без установления каких-либо фактов по делу, — отметил Малюска.

В Национальном банке Украины также опубликовали комментарий по поводу решения Печерского райсуда о принудительном взыскании с «ПриватБанка» свыше 9 млрд грн.

Нацбанк продолжит защищать законность решений о национализации «ПриватБанка» и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков, — указано в сообщении.

Правительство не соглашается с соответствующим постановлением суда и обжалует его в апелляционном суде. Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет министров продолжит сотрудничество с «ПриватБанком» и Национальным банком для защиты интересов государства, — написал в Фейсбуке премьер Денис Шмыгаль.

В свою очередь, в Минфине также отметили, что «не согласны с решением суда».

Напомним, 10 июня Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабмина на решение Печерского райсуда Киева от 2017 года, согласно которому государственный «ПриватБанк» обязан обслуживать депозитные договора шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов.