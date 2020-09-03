“Свобода” почубилася з поліцією через офіс у Києві, є потерпілі

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Сутички між поліцією та представниками об'єднання «Свобода» сталися під столичним офісом політсили пізно ввечері 2 вересня. Очільник партійної фракції у Київській міськраді Юрій Сиротюк заявив, що підлеглі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова намагаються захопити офіс «Свободи» у Києві.

Ось такі «прекрасні люди» Авакова намагаються прямо зараз захопити офіс Київської «Свободи». Не офіс ОПЗЖ, не бойовиків Киви, а саме офіс «Свободи», — написав Сиротюк у Фейсбук.

Політик стверджує, що офіс було заблоковано з усіх боків, а спецназівці мали при собі зброю.

Згодом відділ комунікації поліції Києва повідомив, що поліція ввечері навідалася в офіс «Свободи» для «проведення процесуальних дій». Внаслідок сутичок троє співробітників дістали тілесні ушкодження.

Проте правоохоронці не уточнили, в рамках якого провадження відбувся візит до «свободівців».

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Матеріали зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події, — підсумували в поліції.

За словами лідера «Свободи» Олега Тягнибока, поліція прийшла в офіс, щоб затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Однак близько опівночі силовики відступили.