Столкновения с полицией произошли под офисом «Свободы» в Киеве, есть пострадавшие

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Столкновения между полицией и представителями объединения «Свобода» произошли под столичным офисом политсилы поздно вечером 2 сентября. Глава партийной фракции в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис «Свободы» в Киеве.

Вот такие «прекрасные люди» Авакова пытаются прямо сейчас захватить офис Киевской «Свободы». Не офис ОПЗЖ, не боевиков Кивы, а именно офис «Свободы», — написал Сиротюк в Фейсбук.

Политик утверждает, что офис был заблокирован со всех сторон, а у спецназовцев было при себе оружие.

Впоследствии отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что полиция вечером наведалась в офис «Свободы» для «проведения процессуальных действий». В результате столкновений три сотрудника получили телесные повреждения.

Однако правоохранители не уточнили, в рамках какого производства состоялся визит к «свободовцам».

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация событию, — подытожили в полиции.

По словам лидера «Свободы» Олега Тягнибока, полиция пришла в офис, чтобы задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Однако около полуночи силовики отступили.