Коронавирус обновил рекорд смертности в Украине

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Коронавирус в Украине подкосил еще почти 2,5 тыс. человек за последние сутки. Медики отчитались о новых 2 тыс. 430 случаях заболевания.

Умерли от осложнений 54 человека — это самое большое число летальных случаев за сутки с начала пандемии в Украине. Всего умерли уже 2 тыс. 710 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 3 сентября.

Всего в стране заболели уже 128 тыс. 288 человек. В Украине 2 сентября обновили рекорд инфицирования за сутки — 2 тыс. 495 случаев.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Харьковской области (301) и Киеве (280). Более 200 новых пациентов нашли в Тернопольской (242) и Львовской (209) областях.

Сразу после старта обучения школы в Винницкой области, Бердянске, а также колледж и университет в Одессе ушли на карантин.

Процент заполненности коек, предназначенных для COVID-больных, составляет по состоянию на 3 сентября 44%.

Авиакомпании начали отменять рейсы или сокращать частоту полетов из и в Украину на ближайший месяц. Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября. МАУ с 14 сентября отменяет рейсы из Киева в Мадрид, Барселону, Женеву, Берлин, Кишинев и Запорожье.

До выборов президента США в стране прогнозируют более 250 тыс. смертей от COVID-19, если сохранятся сегодняшние показатели смертности.