День Одессы прошел за гранью здравого смысла, считает глава Минздрава, фото — Нежин-инфо

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День Одессы, который отмечался 2 сентября, приведет к вспышке коронавируса в городе. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр именно с ситуации в Одессе начал 3 сентября свой брифинг.

То, что мы увидели, — за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование, — эмоционально заявил Степанов.

Министр прямо не критиковал мэра города Геннадия Труханова, намекнув, что в Одессе сейчас «живут выборами».

Вы точно знаете, какова ситуация с коронавирусом в городе и стране. Вы точно знаете, сколько людей умирает, какая опасность от этого жизни и здоровью граждан. Знаете, что проведение таких мероприятий опасно для людей, — заявил министр.

Степанов сказал, что 1 сентября из 203 новых инфицированных жителей области 131 — одессит. А наполненность коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, составляет 66%.

Глава Минздрава возмущен тем, что в городе вообще не проводили никаких мероприятий в праздничный день для профилактики заражений, даже теоретических. В связи с этим он ожидает через несколько дней или недель в городе значительный рост числа зараженных.

Не надо быть Вангой, чтобы предсказать всплеск заболеваемости. Я об этом расскажу всем контролирующим органам, — пообещал Степанов.

2 сентября в Одессе тысячи людей вышли на праздничный концерт, посвященный Дню города. Сцена стояла у Потемкинской лестницы. Тысячи людей стояли близко друг к другу. Большинство из них находились на концерте без защитных масок.