Нарушение карантина в Одессе и Днепре грозит штрафом и криминалом для мэров, фото — Обозреватель

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Нарушение карантина во время массовых гуляний во время Дней Одессы и Днепра может стать причиной открытия уголовных производств против городских председателей этих городов.

Об этом стало известно во время селекторного совещания у президента Украины. Представители силовых ведомств рассказали, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты, а карантинные нормы при этом не соблюдались.

По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование, — сообщили в Офисе президента.

Правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административную ответственнность — уплату штрафа в размере 170 тыс. грн. Если же эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением числа больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этого недуга, то откроют и уголовное производство.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за последнюю неделю было составлено 1 тыс. 436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в стране 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования — на дистанционном обучении. За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 — среди учителей.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на прошлой неделе группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекции. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мероприятий.

Ранее Степанов заявлял, что День Одессы прошел за гранью здравого смысла.