Найбільш забруднені райони Києва назвали вчені — новини Києва

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Ракурс

Найбільш забруднені райони Києва за результатами серпневого спостереження за станом атмосферного повітря на 16 постах у столиці назвала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Для визначення забрудненості повітря у серпні фахівці проаналізували 6844 проби. Про це 14 вересня повідомила прес-служба обсерваторії.

У серпні з 20 домішок перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій відмічалось з діоксиду азоту — утричі, формальдегіду — в 1,7 рази, фенолу — в 1,3 рази, оксиду азоту — в 1,2 рази, діоксиду сірки — в 1,1 рази, — йдеться у повідомленні.

Загальний рівень забруднення атмосфери у серпні по Києву характеризувався як високий. Найбільш забрудненими в останній місяць літа були райони Деміївської та Бессарабської площ.

Високим рівнем забруднення повітря характеризувались проспект Перемоги, вулиці Каунаська, Семена Скляренка, площа Перемоги, вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), Оболонський проспект, бульвар Лесі Українки, — зазначили в обсерваторії.



Повітря на вул. Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна і в районі Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалося підвищеним рівнем забруднення.

У Центральній геофізичній обсерваторії додали, що в порівнянні з серпнем минулого року рівень забруднення повітря в Києві знизився.