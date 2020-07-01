Приступ астмы. Фото: Pixabay

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Приступ астмы может застать врасплох. Его основные симптомы — одышка, кашель и стеснение в груди. Причина может быть в аллергенах, загрязненном воздухе, болезнях вроде гриппа или энергичных физических упражнениях.

Как распознать приступ астмы и что делать?

В среднем в мире каждый 13-й человек страдает от той или иной формы астмы. Это заболевание, которое вызывает опухание дыхательных путей и затрудняет процесс дыхания. Когда у вас приступ астмы, симптомы, такие, как кашель или проблемы с дыханием, могут стать серьезными и даже смертельными, если не оказать первую помощь должным образом. Вот как узнать, есть ли у вас приступ астмы, и как лечить симптомы.

Признаки и симптомы приступа астмы

Разница между астмой и астматическим статусом (синдромом острой дыхательной недостаточности) заключается в выраженности симптомов. При этом сами симптомы в основном одинаковы.

Если вы страдаете от астмы, то, скорее всего, уже знакомы с большинством симптомов приступа астмы, только в более легкой форме.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов приступа астмы включают в себя:

сильную одышку;

затрудненное дыхание;

кашель;

тяжесть в груди, невозможность вдохнуть.

Причины приступа астмы

Приступ астмы происходит, когда бронхи или дыхательные пути воспаляются или заблокированы. Мышцы вокруг этих «трубок» сокращаются и сужаются, что затрудняет дыхание.

Общие причины приступа астмы:

аллергены, такие, как плесень, домашние животные или пылевые клещи;

раздражители в воздухе, такие, как дым, духи, освежители или другие химические запахи;

грипп или респираторная инфекция;

энергичные упражнения.

Существуют и другие медицинские проблемы, которые можно спутать с астмой, например, может быть очень трудно отличить приступ астмы от аллергической реакции.

В некоторых случаях, если у вас астма, аллергическая реакция может спровоцировать приступ удушья. Это может произойти, если вы вдыхаете воздух с аллергенами, такими, как пыльца или пыль.

Люди, страдающие от приступов тревоги, могут также испытывать одышку и стеснение в груди. Однако от астматического приступа такое состояние отличается отсутствием ощущения, что не можешь сделать вдох.

Как лечить приступ астмы

Первой линией защиты от приступа астмы должен быть ингалятор, заполненный альбутеролом — бронходилататором, который расслабляет мышцы в дыхательных путях. Но если ингалятора под рукой нет или он не помогает, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Если у вас тяжелая форма астмы, полезно всегда иметь при себе «спасательный» ингалятор, чтобы быть готовым в случае резкого приступа. Люди с подобными проблемами обычно держат свои ингаляторы в сумочке, рюкзаке или кармане, чтобы он всегда был под рукой.

Быстродействующие, или «спасательные» ингаляторы обычно содержат альбутерол — лекарство, которое помогает открыть дыхательные пути. Прием альбутерола должен быстро снять такие симптомы, как хрипы и одышка.

Если вы по-прежнему испытываете симптомы астмы после использования ингалятора, можете принять альбутерол еще раз через 20 минут. Но если после второго курса лечения по-прежнему ощущается сильная одышка, следует немедленно обратиться в клинику неотложной помощи или к врачу.

Маленькие дети, у которых могут возникнуть проблемы с использованием ингаляторов, также принимают альбутерол с помощью небулайзера — приспособления с пластиковой трубкой, которая заканчивается мундштуком. Оно распыляет лекарство в форме «тумана».

Если симптомы настолько сильны, что вы не можете разговаривать из-за одышки, а губы или лицо слегка посинели, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если у вас нет ингалятора, звоните в скорую помощь

Если у вас нет доступа к «спасательному» ингалятору, первым делом звоните в скорую помощь. Вы должны сделать это, даже если кажется, что это всего лишь умеренный приступ астмы, поскольку он может быстро обостриться.

В ожидании помощи стоит сосредоточиться на медленном, ровном дыхании. Для этого:

Убедитесь, что вы отошли подальше от любых возбудителей астмы, таких, как пыльца или дым. Сядьте прямо и не ложитесь, чтобы дыхательные пути были полностью открыты. Попробуйте замедлить дыхание, чтобы вдыхать на два счета и еще на два — выдыхать. Вдыхание более 30 раз в минуту считается учащенным дыханием и может усугубить симптомы. Попытайтесь вдохнуть через нос и выдохнуть через рот, чтобы уберечь себя от гипервентиляции. Медленное дыхание также поможет вам не запаниковать, что важно, так как паника может вызвать гипервентиляцию и ухудшить состояние.

Неотложная медицинская помощь

В дальнейшем лечение будет зависеть от того, насколько серьезным является приступ астмы. При приступах средней тяжести лечение может включать:

альбутерол, принятый с помощью небулайзера, так как это может обеспечить доставку лекарства глубже в легкие;

стероидные таблетки, которые могут уменьшить воспаление в легких, помогая легче дышать.

Для серьезных приступов астмы предусмотрено другое лечение:

кислород доставляется через маску, которая обеспечит поступление достаточного его количества в легкие, даже если дыхание все еще затруднено;



в случаях, угрожающих жизни, вас могут поместить под аппарат искусственной вентиляции легких, который возьмет на себя функции дыхания, пока врачи продолжают лечить приступ астмы.

Будьте готовы

Хотя многие приступы астмы являются легкими и могут лечиться с помощью ингалятора, если вы обеспокоены новыми симптомами или сомневаетесь в эффективности ингалятора, лучше всего обратиться за неотложной помощью. Приступы астмы никогда не следует воспринимать легкомысленно.