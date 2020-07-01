Напад астми. Фото: Pixabay

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Напад астми може захопити зненацька. Його основні симптоми — задишка, кашель і стискання у грудях. Причина може бути в алергенах, забрудненому повітрі, хворобах на кшталт грипу або енергійних фізичних вправах.

Як розпізнати напад астми і що робити?

В середньому у світі кожен 13-й страждає від тієї чи іншої форми астми. Це захворювання, яке викликає набряк дихальних шляхів і утруднює процес дихання. Коли у вас напад астми, симптоми, такі, як кашель або проблеми з диханням, можуть стати серйозними і навіть смертельними, якщо не надати першу допомогу належним чином. Ось як дізнатися, чи є у вас напад астми, і як лікувати симптоми.

Ознаки та симптоми нападу астми

Різниця між астмою і астматичним статусом (синдромом гострої дихальної недостатності) полягає у вираженості симптомів. При цьому самі симптоми здебільшого однакові.

Якщо ви страждаєте від астми, то, скоріш за все, вже знайомі з більшістю симптомів нападу астми, тільки в більш легкій формі.

Деякі з найпоширеніших симптомів нападу астми:

сильна задишка;

утруднене дихання;

кашель;

тяжкість у грудях, неможливість вдихнути.

Причини нападу астми

Напад астми відбувається, коли бронхи або дихальні шляхи запалюються чи заблоковані. М'язи навколо цих «трубок» скорочуються і звужуються, що утруднює дихання.

Загальні причини нападу астми:

алергени, такі, як цвіль, домашні тварини або пилові кліщі;

подразники в повітрі, такі, як дим, парфуми, освіжувачі або інші хімічні запахи;

грип або респіраторна інфекція;

енергійні вправи.

Існують і інші медичні проблеми, які можна сплутати з астмою, наприклад, може бути дуже важко відрізнити напад астми від алергічної реакції.

У деяких випадках, якщо у вас астма, алергічна реакція може спровокувати напад задухи. Це може статися, якщо ви вдихаєте повітря з алергенами, такими, як пилок або пил.

Люди, які страждають від нападів тривоги, можуть також відчувати задишку і стискання у грудях. Однак від астматичного нападу такий стан відрізняється відсутністю відчуття, що не можеш зробити вдих.

Як лікувати напад астми

Першою лінією захисту від нападу астми повинен бути інгалятор, наповнений альбутеролом — бронходилататором, який розслаблює м'язи в дихальних шляхах. Але якщо інгалятора під рукою немає або він не допомагає, потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Якщо у вас важка форма астми, корисно завжди мати при собі «рятувальний» інгалятор, щоб бути готовим у разі різкого нападу. Люди з подібними проблемами зазвичай тримають свої інгалятори в сумочці, рюкзаку або кишені, щоб він завжди був під рукою.

Швидкодіючі, або «рятувальні» інгалятори зазвичай містять альбутерол — ліки, які допомагають відкрити дихальні шляхи. Альбутерол має швидко зняти такі симптоми, як хрипи і задишка.

Якщо ви продовжуєте відчувати симптоми астми після використання інгалятора, можете прийняти альбутерол ще раз через 20 хвилин. Але якщо після другого курсу лікування залишається сильна задишка, треба негайно звернутися у клініку невідкладної допомоги або до лікаря.

Маленькі діти, у яких можуть виникнути проблеми з використанням інгаляторів, також приймають альбутерол за допомогою небулайзера — пристосування з пластиковою трубкою, яка закінчується мундштуком. Воно розпилює ліки у формі «туману».

Якщо симптоми настільки сильні, що ви не можете розмовляти через задишку, а губи або обличчя злегка посиніли, треба негайно звернутися по медичну допомогу.

Якщо у вас немає інгалятора, телефонуйте у швидку допомогу

Якщо у вас немає доступу до «рятувального» інгалятора, насамперед телефонуйте у швидку допомогу. Ви повинні зробити це, навіть якщо здається, що це всього лише помірний напад астми, оскільки він може швидко загостритися.

В очікуванні на допомогу варто зосередитися на повільному, рівному диханні. Для цього:

Переконайтеся, що ви відійшли якнайдалі від будь-яких збудників астми, таких, як пилок або дим. Сядьте прямо і не лягайте, щоб дихальні шляхи були повністю відкриті. Спробуйте уповільнити дихання, щоб вдихати на два рахунки і ще на два — видихати. Вдихання більш як 30 разів на хвилину вважається прискореним диханням і може погіршити симптоми. Спробуйте вдихнути через ніс і видихнути через рот, щоб уберегти себе від гіпервентиляції. Повільне дихання також допоможе вам не запанікувати, що важливо, адже паніка може викликати гіпервентиляцію і погіршити стан.

Невідкладна медична допомога

Надалі лікування залежатиме від того, наскільки серйозним є напад астми. При нападах середньої тяжкості лікування може включати:

альбутерол, який приймають за допомогою небулайзера, оскільки це може забезпечити доставку ліків глибше в легені;

стероїдні таблетки, які можуть зменшити запалення в легенях, допомагаючи легше дихати.

Для серйозних нападів астми передбачено інше лікування:

кисень доставляється через маску, яка забезпечить надходження достатньої його кількості в легені, навіть якщо дихання все ще утруднене;



у випадках, які загрожують життю, вас можуть помістити під апарат штучної вентиляції легенів, який візьме на себе функції дихання, поки лікарі продовжують лікувати напад астми.

Будьте готові

Хоча багато нападів астми є легкими і можуть лікуватися за допомогою інгалятора, якщо ви стурбовані новими симптомами або сумніваєтеся в ефективності інгалятора, найкраще звернутися по невідкладну допомогу. Напади астми ніколи не варто сприймати легковажно.