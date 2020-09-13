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У Білорусі тривають акції протесту, фото: «Наша ніва»
Барикади у Мінську почали зводити протестувальники — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n143775-barykady-u-minsku-pochaly-zvodyty-protestuvalnyky-zmi-video.htmlРакурс
Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають.
Учасники протестів у Мінську сьогодні, 13 вересня, почали зводити барикади, повідомляє агентство «Інтерфакс-Захід» з посиланням на очевидців.
Зазначається, що мітингувальники приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Також про спорудження барикад на цій вулиці повідомив Telegram-канал Nexta.
Зазначається, що барикади розпочинають будувати біля торгово-розважального центру Plazzo.
У Бресті силовики застосували проти мітингувальників водомет. У соцмережах з’явилося відповідне відео.
У МВС Білорусі повідомляють про затримання сьогодні в Мінську понад 400 осіб. Також у відомстві завили, що один з їхніх співробітників здійснив постріл у повітря з помпової рушниці, коли мітингувальники намагалися відбити своїх соратників, котрих затримувала міліція.
Водночас застосування силовиками світло-шумових гранат, інформація про яке почала з’являтися у соцмережах, у відомстві спростовують.
Нагадаємо, у Мінську сьогодні розпочався Марш героїв на підтримку затриманих опозиціонерів.
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