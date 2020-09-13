Протест у Білорусі. Фото: TUT.BY

https://racurs.ua/ua/n143766-marsh-geroyiv-rozpochavsya-u-minsku-sylovyky-masovo-zatrymuut-aktyvistiv-translyaciya.html

Ракурс

Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів розпочався 13 вересня у Мінську.

Люди вийшли на вулиці столиці підтримати шістьох лідерів опозиції, яких або затримали, або насильно вивезли з Білорусі. Проти активістів вже застосовують силу. Майдан Незалежності та Жовтнева площа оточені силовиками, натягнутий колючий дріт. Про це повідомляє видання TUT.by.

Невідомі в балаклавах кидаються на мітингувальниках із біло-червоно-білими прапорами, гамселять їх кийками та затримують. Масові затримання розпочалися біля готелю «Відродження».

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі тривають з 9 вересня, після президентських виборів, які частина білорусів вважають сфальсифікованими. Лідерів опозиції режим Олександра Лукашенка переслідує, дехто з них затриманий, або покинув територію Білорусі.

Проти протестувальників, які традиційно вихідними протестують в Мінську та інших містах, силовики діють жорстко — б’ють та затримують. З мітингувальниками солідарні й робітники низка фабрик та заводів й регулярно влаштовують страйки.

Раніше повідомлялося, що 13 вересня перед початком мітингу в Мінськ почали стягувати військову техніку. На проспекті Незалежності помітили військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.