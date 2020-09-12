Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

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Протести у Білорусі проти результатів президентських виборів продовжуються. Студенти формують ланцюги солідарності, а підприємства країни масово страйкують. Сьогодні, 12 вересня, на Марш у білоруських містах вийшли жінки.

Мітингувальниць відразу оточили силовики у балаклавах та почали затримувати. Про це повідомляє Tut.by.

Орієнтовно о 15.00 жінки зібралися на мирний протест. Вони вишикувалися у колону та почали аплодувати, після чого їх оточили силовики у балаклавах. Жінки намагалися зняти балаклави із силовиків, але до представників силових структур прибуло підкріплення.







Уже згодом учасниць мирного протесту почалися жорстко затримувати. Кількох жінок заштовхали у мікроавтобус. Зі свого боку інші мітингувальниці заблокували його і не давали йому проїхати. Повідомляється, що наразі силовики затримали кілька десятків жінок.





Вже через пів години після початку Марш жінок повністю розігнали. Автозаки з затриманими почали роз’їжджатися. Одна із жінок намагалася заблокувати автозак із затриманими, але її відштовхнули двоє силовиків.





Десятки жінок також зібралися біля торгового центру «Німан» у Гродно. Вони розпочали свою акцію протесту піснями. До них відразу підійшли силовики та заявили, що стояти біля торгового центру — «незаконно». Після цього учасниці мітингу почали скандувати «Садіть дерева, а не людей!».





Зазначимо, що сьогодні у столиці Білорусі Мінську святкують День міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тлі силового розгону акцій міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв назвав місцеву міліцію найгуманнішою у світі. Це сталося одночасно у день, коли в Мінську розігнали нові протести, затримуючи 12-річних дітей і змушуючи протестувальників стрибати у річку Свислоч.