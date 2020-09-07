СБУ вивела з окупованого Донбасу екс-танкіста ДНР. Фото: wp.com

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Війна на Донбасі не припиняється шість років, а найманці Росії продовжують агресію проти України. Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що вивела з окупованої Донеччини колишнього бойовика так званої Донецької народної республіки (ДНР).

Екс-найманець Кремля, який «служив» в танковому батальйоні бойовиків, надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії. Також він розповів про військове забезпечення Росією вигаданої республіки. Про це 7 вересня повідомив прес-центр СБУ.

Сепаратист повідомив слідчим про те, як військовослужбовці ЗС Росії координували дії найманців. Також він повідомив, як з РФ прибували танки та бронетехніка, а російські кадрові військові вчили бойовиків користуватися нею. Окрім того, стали відомі подробиці щодо табору неподалік Ростова-на-Дону, де тренували бойовиків.

Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів, — заявили у спецслужбі й додали, що екс-бойовика суд звільнив від відповідальності.



Нагадаємо, 4 вересня СБУ заочно повідомила про підозру російському священнику, який «служить» проросійським бойовикам терористичної організації ДНР.