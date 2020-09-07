Ще 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус вимагає підготувати МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143485-sche-15-tys-lijok-dlya-hvoryh-na-koronavirus-vymagaie-pidgotuvaty-moz.html

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Коронавірус в Україні б'є всі рекорди госпіталізації. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) доручить регіонам підготувати додаткові 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус.

Таким чином влада намагається розподілити навантаження на медиків та створити місця для нового потоку хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Повідомляється, що МОЗ вже створило на місцях 35 тис. ліжок, які зарезервують за хворими на COVID-19. Ще 15 тис. ліжок стануть «подушкою безпеки» через зростання кількості госпіталізацій.

Степанов додав, що МОЗ почне закуповувати додаткове обладнання для хворих на коронавірус. Зазначається, що зараз найнеобхіднішим засобом є кисневі концентратори. У відомстві наголосили, що вже скоро розпочнуть централізовану закупівлю лікарських засобів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні може привести до дефіциту койко-місць у лікарнях. Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що якщо не дотримуватися карантину, то наша система не зможе витримати надмірну кількість хворих.