Дефіцит ліжок у лікарнях України може спровокувати друга хвиля коронавірусу

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143028-deficyt-lijok-u-likarnyah-ukrayiny-moje-sprovokuvaty-druga-hvylya-koronavirusu.html

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Коронавірус в Україні може привести до дефіциту койко-місць у лікарнях. Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що якщо не дотримуватися карантину, то наша система не зможе витримати надмірну кількість хворих.

На сьогодні в лікарнях є 25 тис. ліжок, які вже визначені для прийому хворих на коронавірус. Про це головний санітарний лікар розповів в інтерв’ю для «Апострофа».

Він заявив, що наразі в резерві є лікарні так званої «другої хвилі», які поступово почнуть підключати в регіонах, якщо кількість хворих почне різко зростати. Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), потенційно вони зможуть надати ще 10 тис. ліжок.

Зараз також йде активний перерозподіл 30% всього фонду ліжок на жовтень, щоб надати медичну допомогу не тільки інфікованим коронавірусом, а і хворим на грип, розповів Ляшко.

Із 80% цих ліжок частина буде забезпечена централізованим підведенням кисню або кисневими концентраторами через те, що хворі на коронавірус зараз потребують кисневої терапії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МОЗ налякало українців повторним жорстким карантином.