Повторним жорстким карантином лякає українців МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143025-povtornym-jorstkym-karantynom-lyakaie-ukrayinciv-moz.html

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Коронавірус в Україні наближається до другої хвилі. Це може послужити причиною жорсткого карантину по всій країні, як це було навесні.

Причиною посилення може стати різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Про це розповів головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю для «Апострофа».

Він заявив, що ризик введення жорстких обмежень залишається через масове недотримання українцями карантину, але система охорони здоров’я зараз підготовлена ​​в десятки разів краще, ніж на початку епідемії.

Ляшко додав, що тепер МОЗ точно знає, скільки людей можна розмістити в лікарнях, а також може точно прогнозувати подальшу ситуацію. На його думку, зараз є краще розуміння того, яку кількість заражень потрібно реєструвати щодня, щоб медики справилися з потоком людей і надавали медичну допомогу всім, хто її потребує.

Зараз Україна йде по так званому «жовтому» сценарію, коли на кінець року можливі 4 тис. летальних випадків, зазначив головний санлікар. Найгірший сценарій — «чорний». При такому сценарії прогнозуються 7 тис. померлих. Він додав, що якби Україна не впроваджувала карантин у березні, то за «чорним» було б 145 тис. померлих, а за «жовтим» 125 тис. померлих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні встановив новий рекорд смертності. За минулу добу в країні зареєстрували 1 тис. 974 нових випадків COVID-19. Від хвороби померли 49 осіб, а побороти коронавірус зуміли 763 пацієнти.