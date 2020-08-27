Повторным жестким карантином пугает украинцев Минздрав

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143025-povtornym-jestkim-karantinom-pugaet-ukraincev-minzdrav.html

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Коронавирус в Украине приближается ко второй волне. Это может послужить причиной жесткого карантина по всей стране, как это было весной.

Причиной ужесточения может стать резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью для «Апостроф».

Он заявил, что риск введения жестких ограничений остается из-за массового несоблюдения украинцам карантина, но система здравоохранения сейчас подготовлена в десятки раз лучше, чем в начале эпидемии. Ляшко добавил, что теперь Минздрав точно знает, сколько людей можно разместить в больницах, а также может точно прогнозировать дальнейшую ситуацию.

По его мнению, сейчас есть лучшее понимание того, какое количество заражений нужно регистрировать ежедневно, чтобы медики справились с потоком людей и оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

Сейчас Украина идет по так называемому «желтому» сценарию, когда к концу года возможно 4 тыс. летальных случаев, отметил главный санврач. Худший сценарий — «черный» сценарий. При таком сценарии прогнозируются 7 тыс. умерших. Он добавил, что если бы Украина не внедряла карантин в марте, то по «черному» было бы 145 тыс. умерших, а по «желтому» 125 тыс. умерших.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине установил новый рекорд смертности. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 974 новых случаев COVID-19. От болезни умерли 49 человек, а побороть коронавирус сумели 763 пациента.