Дефицит коек в больницах Украины может спровоцировать вторая волна коронавируса

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143028-deficit-koek-v-bolnicah-ukrainy-mojet-sprovocirovat-vtoraya-volna-koronavirusa.html

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Коронавирус в Украине может привести к дефициту койко-мест в больницах. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, то наша система не сможет выдержать поток больных.

На сегодняшний день в больницах есть 25 тыс. коек, которые уже определены для приема больных коронавирусом. Об этом главный санитарный врач рассказал в интервью для «Апострофа».

Он заявил, что сейчас в резерве есть больницы так называемой «второй волны», которые постепенно начнут подключать в регионах, если количество больных начнет резко расти. Согласно подсчетам Минздрава, потенциально они смогут предоставить еще 10 тыс. коек.

Сейчас также идет активное перераспределение 30% всего фонда коек на октябрь, чтобы оказать медицинскую помощь не только коронавирусным больным, а и больным гриппом, рассказал Ляшко.

Из 80% этих кроватей часть будет обеспечена централизованным подводом кислорода или кислородными концентраторами, так как больные коронавирусом сейчас нуждаются в кислородной терапии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав припугнул украинцев повторным жестким карантином.