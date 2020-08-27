Дефицит коек в больницах Украины может спровоцировать вторая волна коронавируса

Дефицит коек в больницах Украины может спровоцировать вторая волна коронавирусаhttps://racurs.ua/n143028-deficit-koek-v-bolnicah-ukrainy-mojet-sprovocirovat-vtoraya-volna-koronavirusa.htmlРакурс
Коронавирус в Украине может привести к дефициту койко-мест в больницах. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, то наша система не сможет выдержать поток больных.
На сегодняшний день в больницах есть 25 тыс. коек, которые уже определены для приема больных коронавирусом. Об этом главный санитарный врач рассказал в интервью для «Апострофа».
Он заявил, что сейчас в резерве есть больницы так называемой «второй волны», которые постепенно начнут подключать в регионах, если количество больных начнет резко расти. Согласно подсчетам Минздрава, потенциально они смогут предоставить еще 10 тыс. коек.
Сейчас также идет активное перераспределение 30% всего фонда коек на октябрь, чтобы оказать медицинскую помощь не только коронавирусным больным, а и больным гриппом, рассказал Ляшко.
Из 80% этих кроватей часть будет обеспечена централизованным подводом кислорода или кислородными концентраторами, так как больные коронавирусом сейчас нуждаются в кислородной терапии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав припугнул украинцев повторным жестким карантином.