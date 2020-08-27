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Ракурс
Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Заполненные пляжи и тотальное пренебрежение карантином на Одесчине показали на фото

27 авг 2020, 11:40
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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19, которая продолжается в Украине, не отвернула украинцев от курортного отдыха в Одесской области.

Небольшой шторм и вызванные им волны на пляжах курортного села Санжейка, расположенного неподалеку от Черноморска в Овидиопольском районе Одесской области, привлекли немало отдыхающих, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что карантин значительно повлиял на состав отдыхающих — раньше здесь наблюдалось немало жителей Молдовы и Беларуси. Теперь же на пляжах в основном украинцы, хотя в поселке попадаются и автомобили с иностранной регистрацией.

Пляжные торговцы и хозяева гостиниц жалуются на «плохие продажи» и ностальгически вспоминают докарантинные годы, — отмечает издание.

Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»


Пляжи в курортном селе Санжейка, фото: «Думская»

Напомним, в Одессе 17 августа усилили карантин из-за попадания города в «желтую» карантинную зону по эпидемиологической ситуации.


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