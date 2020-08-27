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Новозеландскому стрелку вынесли приговор. Фото: REUTERS

Убил 51 человека и получил пожизненное — новозеландскому стрелку вынесли приговор

27 авг 2020, 11:16
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Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, передает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.


Известно, что Таррант тщательно готовился к нападению и более года детально планировал преступление.

15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Обвинение предъявили Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео, ведя прямую трансляцию в соцсетях. Таррант признал себя виновным и отказался от услуг адвоката. Атаки были признаны террористическими актами.


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