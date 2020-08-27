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Ракурс
Новозеландському стрілку винесли вирок. Фото: REUTERS

Убив 51 людину і отримав довічне — новозеландському стрілку винесли вирок

27 сер 2020, 11:16
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Австралійця Брентона Тарранта, який влаштував стрілянину в новозеландському Крайстчерчі, засуджено до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Це перший випадок в історії Нової Зеландії, коли ув’язненого засуджують до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення, передає газета New Zealand Herald з посиланням на рішення суду.


Відомо, що Таррант ретельно готувався до нападу і більше року детально планував злочин.

15 березня 2019 року в двох мечетях Крайстчерча сталася стрілянина. Внаслідок цього загинула 51 людина, ще 50 були поранені. Обвинувачення висунули Тарранту, який знімав напад на одну з мечетей на відео, ведучи пряму трансляцію в соцмережах. Таррант визнав себе винним і відмовився від послуг адвоката. Атаки були визнані терористичними актами.


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