Новозеландському стрілку винесли вирок. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n143026-ubyv-51-ludynu-i-otrymav-dovichne-novozelandskomu-strilku-vynesly-vyrok.html

Ракурс

Австралійця Брентона Тарранта, який влаштував стрілянину в новозеландському Крайстчерчі, засуджено до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Це перший випадок в історії Нової Зеландії, коли ув’язненого засуджують до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення, передає газета New Zealand Herald з посиланням на рішення суду.

Відомо, що Таррант ретельно готувався до нападу і більше року детально планував злочин.

15 березня 2019 року в двох мечетях Крайстчерча сталася стрілянина. Внаслідок цього загинула 51 людина, ще 50 були поранені. Обвинувачення висунули Тарранту, який знімав напад на одну з мечетей на відео, ведучи пряму трансляцію в соцмережах. Таррант визнав себе винним і відмовився від послуг адвоката. Атаки були визнані терористичними актами.