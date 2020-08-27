Заповнені пляжі і тотальне нехтування карантином на Одещині показали на фото

Пляжі в курортному селі Санжейка, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n143027-zapovneni-plyaji-i-totalne-nehtuvannya-karantynom-na-odeschyni-pokazaly-na-foto.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19, яка триває в Україні, не відвернула українців від курортного відпочинку на Одещині.

Невеликий шторм і спричинені ним хвилі на пляжах курортного села Санжейка, розташованого неподалік від Чорноморська в Овідіопольському районі Одеської області, привернув чимало відпочивальників, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що карантин значно вплинув на склад відпочивальників — раніше тут спостерігалося чимало жителів Молдови та Білорусі. Тепер же на пляжах здебільшого українці, хоча в селищі трапляються і автомобілі з іноземною реєстрацією.

Пляжні торговці і господарі готелів скаржаться на «погані продажі» і ностальгічно згадують докарантинні роки, — зазначає видання.

Нагадаємо, в Одесі 17 серпня посилили карантин через потрапляння міста до «жовтої» карантинної зони за епідеміологічною ситуацією.