Тенісист Новак Джокович. Фото: usopen.org

https://racurs.ua/ua/n143484-persha-raketka-svitu-djokovych-zapustyv-m-yachem-u-suddu-yogo-dyskvalifikuvaly-video.html

Ракурс

Новак Джокович, перша ракетка світу, дискваліфікований з турніру US Open за удар м’ячем у суддю.

Інцидент стався 6 серпня на матчі четвертого раунду проти іспанця Пабло Карреньо-Бусти. Сербський спортсмен, програючи супернику з рахунком 6:5, не дивлячись, вдарив по м’ячу і той потрапив в горло судді. Удар збив її з ніг. Про це 7 вересня повідомляється на сайті турніру.

Окрім дискваліфікації, Джоковича позбавили всіх рейтингових очок. Також тенісистові загрожує штраф у розмірі 250 тис. дол.

Згодом спортсмен вибачився за свій вчинок. На власній сторінці у Instagram він написав, що йому страшенно шкода за скоєне. Він пояснив, що це вийшло помилково й ненавмисне.

Я приношу свої вибачення всім учасникам турніру і всім, кого це торкнулося, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Новак Джокович — перша ракетка світу в одиночному розряді. Він 17 разів вигравав турніри Великого шолома.

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася збірній Іспанії у другому турі групи А4 Ліги націй. Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 4:0.