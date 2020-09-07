Україна програла Іспанії. Фото: Павла Кубанова

https://racurs.ua/ua/n143477-ukrayina-z-rozgromnym-rahunkom-postupylasya-ispaniyi-video-goliv-ta-turnirna-tablycya.html

Ракурс

Збірна України з футболу поступилася збірній Іспанії у другому турі групи А4 Ліги націй.

Іспанці відкрили рахунок вже на третій хвилині — Кривцов у штрафному майданчику збив 17-річного нападника іспанської збірної Фаті. Пенальті точно пробив Рамос, Пятов хоч і зреагував на удар, але відбити не зміг — 1:0.

Згодом сам Фаті відзначився дублем і рахунок на 32-й хвилині став 3:0. Підопічні Андрія Шевченка після цього зневірилися і не змогли відповісти хоча б голом престижу. Розгромним рахунок став вже на 84-й хвилині — круглого забив Ф. Торрес.

Отже, збірна України перервала свою серію без поразок, яка тривала 12 матчів.

Іспанія — Україна 4:0

Голи: Рамос, 3 (пен.), 28, Фаті, 32, Ф. Торрес, 84

Іспанія: Де Хеа — Навас, Рамос (Гарсія, 60), П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родрі, Тіаго, Меріно — Фаті, Морено (Ф. Торрес, 74).

Україна: П’ятов — Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко — Малиновський, Зінченко, Харатін (Сидорчук, 63) — Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Циганков, 55), Яремчук.

Попередження: Родрі — Малиновський, Коваленко.

Після другого туру Ліги націй Україна у своїй групі зайняла друге місце з активом у три очки — одна перемога. За два матчі Україна забила два м’ячі та пропустила п’ять голів. На першому місці розташувалася збірна Іспанії, яка здобула чотири очки. На третій позиції Німеччина з двома очками, а на четвертому — Швейцарія з одним очком.

Після матчу Андрій Шевченко не став перекладати вину на когось одного, а заявив, що головна проблема полягала в тому, що команда не відновилася.

Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою, — заявив тренер на прес-конференції.

А головний тренер іспанців Луїс Енріке заявив, що їхній план на гру з Україною спрацював.

Нагадаємо, у Лізі націй збірна України з футболу виграла стартовий матч фінального турніру у Швейцарії з рахунком 2:1.