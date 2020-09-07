Украина проиграла Испании. Фото: Павла Кубанова

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Ракурс

Сборная Украины по футболу уступила сборной Испании во втором туре группы А4 Лиги наций.

Испанцы открыли счет уже на третьей минуте — Кривцов в штрафной сбил 17-летнего нападающего испанской сборной Фати. Пенальти точно пробил Рамос, Пятов хоть и среагировал на удар, но отбить не смог — 1:0.

Впоследствии сам Фати отметился дублем и счет на 32-й минуте стал 3:0. Подопечные Андрея Шевченко после этого пали духом и не смогли ответить хотя бы голом престижа. Разгромным счет стал уже на 84-й минуте — круглого забил Ф. Торрес.

Таким образом сборная Украины прервала свою серию без поражений, которая длилась 12 матчей.

Испания — Украина 4:0

Голы: Рамос, 3 (пен.), 28, Фати, 32, Ф. Торрес, 84

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фате, Морено (Ф. Торрес, 74).

Украина: Пятов — Тимчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) — Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук.

Предупреждения: Родри — Малиновский, Коваленко.

После второго тура Лиги наций Украина в своей группе заняла второе место с активом в три очка — одна победа. За два матча Украина забила два мяча и пропустила пять голов. На первом месте расположилась сборная Испании, завоевавшая четыре очка. На третьей позиции Германия с двумя очками, а на четвертом — Швейцария с одним очком.

После матча Андрей Шевченко не стал перекладывать вину на кого-то одного, а заявил, что главная проблема заключалась в том, что команда не восстановилась.

Вторая игра на таком уровне всегда дается тяжело. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень тяжело потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше, — заявил тренер на пресс-конференции.

А главный тренер испанцев Луис Энрике заявил, что их план на игру с Украиной сработал.

Напомним, в Лиге наций сборная Украины по футболу выиграла стартовый матч финального турнира в Швейцарии со счетом 2:1.