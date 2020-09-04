Украина бьет Швейцарию 2:1 и лидирует в Лиге наций — результаты всех матчей первого тура, фото — АФУ

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В Лиге наций сборная Украины по футболу выиграла стартовый матч финального турнира у Швейцарии со счетом 2:1. Матч прошел без зрителей на «Арене Львов».

Голы за украинцев забили на 13-й минуте Андрей Ярмоленко и на 68-й минуте Александр Зинченко. Этот гол он посвятил врачу сборной Украины Антону Худаеву, ушедшему из жизни из-за COVID-19. За Швейцарию забил Сеферович.

После матча тренер сборной Андрей Шевченко вспомнил, что «Арена Львов» — счастливый стадион для сборной и отметил дебютантов Тимчика и Михайличенко.

Шева не делал замены, поскольку «состояние футболистов было разным, но они держали темп игры».

Я видел, что замены были не нужны. К матчу против Испании нам надо пройти реабилитацию. А когда приедем в Испанию — будем заниматься кадровыми вопросами, — сообщил Шевченко.

Национальная сборная Украины выступает в четвертой группе дивизиона A Лиги наций УЕФА 2020/2021 вместе с командами Швейцарии, Испании и Германии.

Вчера испанцы, с которыми Украина сыграет второй матч финального турнира Лиги наций, спасли ничью на последних минутах игры против Германии.

6 сентября во втором туре сыграют Испания — Украина и Швейцария — Германия.

Украина — Швейцария — 2:1 (1:1)

Голы: Ярмоленко (14), Зинченко (68) — Сеферович (41).

Украина: Пятов (к), Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Яремчук, 54), Ярмоленко, Мораес.

Запасные: Бущан, Соболь, Пластун, Сидорчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев, Лунин.

Тренер: Андрей Шевченко.

Предупреждены: Тимчик (86) — Ельведи (59), Штеффен (83).