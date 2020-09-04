Рейтинг доверия. Фото: Лига

https://racurs.ua/n143399-komu-iz-vlasti-ukraincy-doveryaut-bolshe-vsego-vyyasnili-sociologi-infografika.html

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Рейтинг доверия украинцев по отношению к государственным и общественным институтам в Украине составили социологи в начале нового политического года.

Согласно исследованию, наибольшее доверие украинцев вызывают Вооруженные силы Украины (65% опрошенных), церкви (63%) и волонтерские организации (63%). Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова.

Также лидерами доверия стали:

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (53%);

добровольческие батальоны (53%);

Государственная пограничная служба (52%);

СМИ Украины (50%);

Национальная гвардия Украины (49%);

общественные организации (47%).

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие. Президенту Украины не доверяют почти половина граждан — 49%, Верховной Раде — 75%, Кабмину — 72%, чиновникам — 78%.









Также высок уровень недоверия к судебной системе: им не доверяют 77,5% опрошенных. Верховному Суду не доверяют 69% граждан, местным судам — ​​67,5%, прокуратуре не доверяют 73% опрошенных.

Украинцы также ставят под сомнение работу антикоррупционных органов — рейтинг недоверия к ним чрезвычайно велик. Так, НАБУ не доверяют 71% граждан, Специализированной антикоррупционной прокуратуре выражают недоверие 70,5% опрошенных, Антикоррупционным судом недовольны 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не доверяют 70% граждан.

К правоохранительным структурам недоверие высказывается реже. Патрульной полиции не доверяют 54% граждан и доверяют 35%. СБУ выражают недоверие 56% граждан, а доверие — 31%.

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, а профсоюзам — почти 50%.

Социологи отметили, что лидером недоверия среди украинцев является государственный аппарат в целом. Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне отчуждения между государством и обществом.

Если в декабре 2019 недоверие Кабмину высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 им не доверяли 72% опрошенных, Верховной Раде — 54% и 75% соответственно, президенту — 31% и 49% соответственно.

Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля. Опросили 2 тыс. 22 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг власти Владимира Зеленского в ближайшей перспективе не может увеличиться. Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что коронавирус и кризис не добавляют рейтинга Раде, президенту и Кабмину. На популярность власти повлияли, по его мнению, скандалы и ошибки.