Рейтинг довіри. Фото: Ліга

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Рейтинг довіри українців до державних та суспільних інститутів в Україні склали соціологи на початку нового політичного року.

Згідно з дослідженням, найбільша довіра українців висловлюється до Збройних сил України (65% опитаних), церкви (63%) та волонтерських організацій (63%). Про це йдеться у дослідженні соціологічної служби Центра Разумкова.

Також лідерами довіри стали:

Державна служба з надзвичайних ситуацій (53%);

добровольчі батальйони (53%);

Державна прикордонна служба (52%);

ЗМІ України (50%);

Національна гвардія України (49%);

громадські організації (47%).

Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра. Президенту України не довіряють майже половина громадян — 49%, Верховній Раді — 75%, Кабміну — 72%, чиновникам — 78%.







Також високим є рівень недовіри до судової системи: їй не довіряють 77,5% опитаних. Верховному Суду не довіряють 69% громадян, місцевим судам — 67,5%, прокуратурі не довіряють 73% опитаних.

Українці ставлять під сумнів також антикорупційні органи — рейтинг недовіри до них надзвичайно великий. Так, НАБУ не довіряють 71% громадян, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі висловлюють недовіру 70,5% опитаних, Антикорупційному суду — 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції — 70%.

До правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра. Патрульній поліції не довіряють 54% і довіряють 35%. СБУ висловлюють недовіру 56% громадян, а довіру — 31%.

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, а профспілкам — майже 50%.

Соціологи зазначили, що лідером недовіри серед українців є державний апарат загалом. Такі показники свідчать про високий рівень відчуження між державою та суспільством.

Якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабміну висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року їм не довіряли 72% опитаних, Верховній Раді — 54% та 75% відповідно, президенту — 31% і 49% відповідно.

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 3 по 9 липня. Опитали 2 тис. 22 респондентив віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг влади Володимира Зеленського у найближчій перспективі не може збільшитися. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що коронавірус і криза не додають рейтингу Раді, президенту і Кабміну. На популярність влади вплинули, на його думку, скандали і помилки.