Официальный Киев отреагировал на отравление Навального

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На отравление российского оппозиционера Алексея Навального отреагировали в Украине — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 4 сентября заявил, что против Москвы должны быть приняты меры.

Также, глава внешнеполитического ведомства убежден в отсутствии оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила факт отравления Навального.

Для них (России — ред.) не существует границ, когда нужно кого-то отравить… Это происходит по всему миру, — заявил Кулеба.

По мнению дипломата, это преступление не должно остаться безнаказанным. Поэтому Кулеба призвал ввести санкции против России из-за отравления Навального. В свою очередь, Украина также потребует пересмотра политики Евросоюза и Германии по «Северному потоку-2».

По словам министра, Запад должен задействовать эффективные механизмы влияния.

Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать эффективные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотра политики по строительству газопровода «Северный поток-2», — сказал Кулеба.



Напомним, в начале сентября правительство Германии заявило о получении доказательств отравления Навального. Остатки яда «Новичок» в организме оппозиционера нашла немецкая лаборатория.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений.