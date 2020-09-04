Київ озвучив позицію щодо отруєння Навального

https://racurs.ua/ua/n143398-kyyiv-ozvuchyv-pozyciu-schodo-otruiennya-navalnogo.html

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На отруєння російського опозиціонера Олексія Навального відреагували у Києві — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 4 вересня заявив, що проти Москви мають бути вжиті заходи.

Також, очільник зовнішньополітичного відомства переконаний у відсутності підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального.

Для них (Росії — ред.) не існує кордонів, коли потрібно когось отруїти… Це відбувається по всьому світу, — заявив Кулеба.

На думку дипломата, цей злочин не повинен залишитися безкарним. Тому Кулеба закликав запровадити санкції проти Росії через отруєння Навального. У свою чергу, Україна також вимагатиме перегляду політики Євросоюзу і Німеччини щодо «Північного потоку-2».

За словами міністра, Захід має задіяти дієві механізми впливу.

Україна виходить з того, що наразі наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці Росії, повинні задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газогону «Північний потік-2», — сказав Кулеба.



Нагадаємо, на початку вересня уряд Німеччини заявив про отримання доказів отруєння Навального. Залишки отрути «Новичок» в організмі опозиціонера знайшла німецька лабораторія.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що сумнівів в результатах експертизи немає. Вона назвала те, що трапилося з Навальним спробою змусити його замовкнути і зажадала від Москви пояснень.