Олексій Навальний після облиття зеленкою у 2017 році, фото: Evgeny Feldman

https://racurs.ua/ua/n143370-rozsliduvaty-otruiennya-navalnogo-gotova-dopomogty-organizaciya-iz-zaborony-himichnoyi-zbroyi.html

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Отруєння Олексія Навального, відомого російського опозиціонера, готова допомогти розслідувати Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

ОЗХЗ надзвичайно стурбована заявами німецької влади щодо можливого отруєння Навального за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новічок» та готова допомогти у з’ясуванні обставин отруєння. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві ОЗХЗ.

Згідно з Конвенцією про хімічну зброю, будь-яке отруєння людини за допомогою нервово-паралітичного агента вважається використанням хімічної зброї, — наголошує генерального директора ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Аріас додає, що держави-учасниці Конвенції про хімічну зброю вважають використання хімічної зброї будь-ким та за будь-яких обставин осудливим і таким, що повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством.

ОЗХЗ продовжує відслідковувати ситуацію і готова співпрацювати з будь-якими державами-учасницями та надавати їм допомогу, якщо на це буде запит, — наголошують в організації.

Членами ОЗХЗ наразі є 193 держави.

Навальному 20 серпня стало зле під час перельоту з російського міста Томська до Москви. В результаті пасажирський літак із ним терміново сів в Омську, де політика спочатку госпіталізували. 22 серпня його спецлітаком доставили до Берліна.

2 вересня у німецькому уряді заявили, що Навального отруїли «Новичком». Наразі російський опозиціонер перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Нагадаємо, низка урядів та міжнародних організацій обурені застосуванням «Новичка» щодо Навального та пригрозили Росії наслідками.