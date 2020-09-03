Алексей Навальный, фото: Evgeny Feldman

https://racurs.ua/n143370-rassledovat-otravlenie-navalnogo-gotova-pomoch-organizaciya-po-zaprescheniu-himicheskogo-orujiya.html

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Отравление Алексея Навального, известного российского оппозиционера, готова помочь расследовать Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

ОЗХО чрезвычайно обеспокоена заявлениями немецких властей о возможном отравлении Навального с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» и готова помочь в выяснении обстоятельств отравления. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ОЗХО.

Согласно Конвенции о химическом оружии, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается использованием химического оружия, — подчеркивает генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Ариас добавляет, что государства-участники Конвенции о химическом оружии считают использование химического оружия кем угодно и при каких угодно обстоятельствах подлежащим осуждению и полностью противоречящим правовым нормам, установленным международным сообществом.

ОЗХО продолжает отслеживать ситуацию и готова сотрудничать с любыми государствами-участниками и оказывать им помощь, если на это будет запрос, — отмечают в организации.

Членами ОЗХО в настоящее время являются 193 государства.

Навальному 20 августа стало плохо во время перелета из российского города Томска в Москву. В результате пассажирский самолет с ним срочно сел в Омске, где политика сначала госпитализировали. 22 августа его спецсамолетом доставили в Берлин.

2 сентября в немецком правительстве заявили, что Навального отравили «Новичком». В настоящее время российский оппозиционер находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, ряд правительств и международных организаций возмущены применением «Новичка» в отношении Навального и пригрозили России последствиями.