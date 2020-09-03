Карантинные зоны в Украине обновили — какие города стали «красными»https://racurs.ua/n143369-karantinnye-zony-v-ukraine-obnovili-kakie-goroda-stali-krasnymi.htmlРакурс
Новое разделение на карантинные зоны с 7 сентября утвердила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Тернополь снова оказался в «красной» зоне. Сюда же попали города Ивано-Франковск и Черновцы. Киев остался в «желтой» зоне. Такое решение комиссия приняла 3 сентября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на собственной странице в Facebook.
Новое обновленное разделение на зоны начнет действовать с 00.00 понедельника, 7 сентября. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В обновленную «красную» зону попали:
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- Бобровицкий район Черниговской области.
«Оранжевая» карантинная зона:
- Винницкий район Винницкой области;
- город Луцк и Луцкий район Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городоцкий, Жолковский, Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- города Славута, Волочисский, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
К «желтой» зоне комиссия ТЭН и ЧС отнесла:
- города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимиро-Волынский, Владимиро-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;
- города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский и Сумской районы Сумской области;
- города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.
Напомним, Ивано-Франковский городской совет намерен судиться с Кабинетом министров Украины. Мэрия хочет обжаловать и отменить постановление правительства, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.