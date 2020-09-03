Карантинные зоны обновили в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n143369-karantinnye-zony-v-ukraine-obnovili-kakie-goroda-stali-krasnymi.html

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Новое разделение на карантинные зоны с 7 сентября утвердила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Тернополь снова оказался в «красной» зоне. Сюда же попали города Ивано-Франковск и Черновцы. Киев остался в «желтой» зоне. Такое решение комиссия приняла 3 сентября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на собственной странице в Facebook.

Новое обновленное разделение на зоны начнет действовать с 00.00 понедельника, 7 сентября. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В обновленную «красную» зону попали:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Бобровицкий район Черниговской области.

«Оранжевая» карантинная зона:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городоцкий, Жолковский, Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

города Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

города Славута, Волочисский, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

К «желтой» зоне комиссия ТЭН и ЧС отнесла:

города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимиро-Волынский, Владимиро-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

Напомним, Ивано-Франковский городской совет намерен судиться с Кабинетом министров Украины. Мэрия хочет обжаловать и отменить постановление правительства, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.