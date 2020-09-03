Мир ужаснулся «Новичка» и требует санкций — реакция на отравление Навального

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Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального ядом «Новичок» ужаснуло мир. Большинство правительств и международных организаций возмущены применением «Новичка» и заявили о последствиях для России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в корректности сообщений об использовании нервно-паралитического вещества типа «Новичок» против Навального

Он заявил в Твиттер, что в Альянсе готовятся к необходимости принимать решение по этому поводу после консультаций с Германией и со всеми союзниками по НАТО.

США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением Навального. США вместе с союзниками планируют провести расследование, чтобы привлечь к ответственности причастных к отравлению. Об этом сообщает Совет национальной безопасности США в Twitter.

Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, куда бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности, — сообщили в Совбезе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.

После того, как в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили «Новичком», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оппозиционера «хотели заставить молчать». В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства «Северного потока-2» из-за отравления.

МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Навального «нечеловеческой расправой Кремля» над политиком.

Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком, — говорится в заявлении дипломатов.

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают власти России немедленно объяснить обстоятельства отравления оппозиционного политика и согласиться с проведением международного расследования, если такое предложение поступит. Об этом заявили содокладчики ПАСЕ по мониторингу РФ Риа Омен-Руйтен (Нидерланды) и Аксел Шаффер (Германия).

Российскому оппозиционеру Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. 22 августа спецсамолетом он был доставлен в Берлин. Сейчас Навальный в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В марте 2018 года веществом «Новичок» был отравлен бывший российский военный Сергей Скрипаль и его дочь в британском Солсбери.