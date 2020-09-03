«Закончите как Янукович» — реакция нардепов на ночную попытку «слуг» продавить соцопросы в избирательное законодательство

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Местные выборы состоятся менее чем через два месяца, но до сих пор парламентарии пытаются изменить правила их проведения. В частности, при подготовке Избирательного кодекса представители фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» предложили разрешить ЦИК проводить соцопросы в день выборов. Впоследствии от этой нормы они отказались, но прошлой ночью снова пытались продавить ее в законодательство, за которое Верховная Рада должна была сегодня проголосовать.

Такой подход к формированию избирательного процесса раскритиковали в «Голосе» и группе «За будущее». Также нардепы во время пленарного заседания 3 сентября рассказали, как «слуги» пытались продавить опрос общественного мнения в новый Избирательный кодекс.

При подготовке нового Избирательного кодекса было много неточностей и наш профильный комитет сделал все, чтобы их исправить. Но в течение нескольких дней у нас случаются анекдотические ситуации. ЦИК за 30 лет ни разу не проводил никаких соцопросов. И «Слуга народа» теперь решила предоставить возможность ЦИК проводить опросы, — рассказал замглавы профильного комитета Рады Игорь Гузь.

Он добавил, что непонятно, для кого и с какой целью потребовалась подобная норма.

Анекдот в другом: сначала эту норму предложили, но вчера пришел Александр Корниенко (один из лидеров «Слуги народа») и сказал: «Давайте мы эту норму отменим». Ок. Комитет вчера отменил эту норму. Уже ночью, в 22.30, появилось смс в чате о том, что надо срочно утром собраться и эту норму вернуть… Такие решения принимаются не в этом зале, а в Офисе президента Украины. Сегодня утром обсуждался этот вопрос и я благодарю депутатов, которые за это не голосовали… Руководство комитета затем захотело переломить через колено депутатский корпус и комитет (провести повторное голосование — ред.). Однако им это не удалось. Я хочу предостеречь слуг народа — если будете пытаться ломать через колено, закончите как Янукович, — заявил депутат из Волыни.

Нардеп от «Голоса» Роман Лозинский попытку включить соцопросы в избирательное законодательство назвал одним из шагов государственной измены.

То, что произошло сегодня на комитете, это один из шагов государственной измены, многоходовок Кремля, которые почему-то хочет реализовывать не спецагентура Кремля, а Офис президента. Сегодня, точнее ночью, пришел заказ на наш комитет по поводу опросов общественного мнения. Когда? В день выборов. По сути проводить в день выборов референдум, — отметил нардеп.

Лозинский убежден, что власть таким образом пытается манипулировать мнением избирателей.

Чтобы спросить о выборах на Донбассе? О специальном статусе Донецкой и Луганской областей? Сегодня «слуги» хотели поддержать эту норму на комитете. Оппозиционные фракции не дали им этого сделать. Опросов не будет. Сдачи Донбасса пока также не будет. Я хочу сказать всем: мы не дадим этого сделать и в дальнейшем. Пропихнуть эти изменения в Избирательный кодекс — не дадим. Пропихнуть в другие законы — не дадим. Вы не сдадите Донбасс и Крым, назвав это миром. Никогда. Ни сегодня, ни в будущем! — обратился депутат Лозинский к президентской фракции.

В «Голосе» также напомнили, что к подобным манипуляциям власть прибегла за два дня до начала избирательного процесса. Во время утреннего заседания профильного комитета за такое предложение «слуг» проголосовали 13 из 14 нужных голосов. После объявления результатов руководство комитета попыталось инициировать еще одно голосование, однако депутаты этого не допустили.

Также отметим, что 3 сентября Верховная Рада провалила изменения в Избирательный кодекс. Нардепы отклонили соответствующий законопроект № 3971. За основу закон поддержали лишь 108 парламентариев.