“Слуги” вночі хотіли протиснути соцопитування у виборче законодавство — про що йдеться

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Місцеві вибори відбудуться менш ніж за два місяці, проте деякі народні депутати досі намагаються змінити правила їх проведення. Під час підготовки Виборчого кодексу представники фракції Володимира Зеленського «Слуга народу» запропонували дозволити ЦВК проводити соцопитування у день виборів. Згодом від цієї норми вони відмовилися, але минулої вночі знову намагалися втиснути її у законодавство, за яке Верховна Рада мала проголосувати.

Такий підхід до формування виборчого процесу розкритикували у «Голосі» та групі «За майбутнє". Також нардепи під час пленарного засідання 3 вересня розповіли, як «слуги» намагалися протиснути опитування громадської думки у новий Виборчий кодекс.

При підготовці нового Виборчого кодексу було багато неточностей і наш профільний комітет зробив усе, щоб їх виправити. Але впродовж декількох днів у нас трапляються анекдотичні ситуації. ЦВК за 30 років жодного разу не проводила ніяких соцопитувань. І «Слуга народу» тепер запропонувала надати можливість ЦВК проводити опитування, — розповів заступник глави профільного комітету Ради Ігор Гузь.

Він додав, що незрозуміло, для і з якою метою треба запроваджувати подібну норму.

Анекдот в іншому: спочатку цю норму запропонували, але вчора прийшов Олександр Корнієнко (один з лідерів «Слуги народу») і сказав: «Давайте ми цю норму скасуємо». Ок. Комітет вчора скасував цю норму. Вже вночі, о 22.30 з’явилося смс у чаті про те, що треба терміново зранку зібратися і цю норму повернути… Ці рішення приймаються не в цьому залі, а в Офісі президента України. Сьогодні зранку обговорювалося це питання і я дякую депутатам, які за це не голосували… Керівництво комітету потім захотіло переламати через коліно депутатський корпус і комітет (провести повторне голосування — ред.). Однак їм не вдалося це зробити. Я хочу застерегти слуг народу — якщо намагатиметеся ламати через коліно, закінчите як Янукович, — заявив депутат із Волині.

Нардеп від «Голосу» Роман Лозинський спробу включити опитування у виборче законодавство назвав одним із кроків державної зради.

Те, що відбулося сьогодні на комітеті, це один з кроків державної зради, багатоходовок Кремля, які чомусь хоче вирішувати і реалізовувати не спецагентура Кремля, а Офіс президента. Сьогодні, точніше вночі, прийшло замовлення на наш комітет проводити опитування громадської думки. Коли? У день виборів. По суті проводити у день виборів референдум, — зазначив нардеп.

Лозинський переконаний, що влада таким чином намагається зманіпулювати думкою виборців.

Щоб запитати про вибори на Донбасі? Про спеціальні статуси Донецької і Луганської областей? Сьогодні «слуги» хотіли підтримати цю норму на комітеті. Опозиційні фракції не дали їм цього зробити. Опитувань не буде. Здачі Донбасу поки що не буде. Я хочу сказати всім: ми не дамо цього зробити надалі. Пропхнути це у зміни до Виборчого кодексу — не дамо. Пропхнути це в інші закони — не дамо. Ви не здасте Донбас і Крим, назвавши це миром! Ніколи. Ні сьогодні, ні в майбутньому! — звернувся депутат Лозинський до президентської фракції.

У «Голосі» також нагадали, що до подібних маніпуляцій влада вдалася за два дні до початку виборчого процесу. Під час ранкового засідання профільного комітету таку пропозицію «слуг» проголосували 13 із 14 потрібних владі голосів. Після оголошення результатів керівництво комітету спробувало ініціювати переголосування, однак депутати цього не допустили.

Також зауважимо, що 3 вересня Верховна Рада провалила зміни до Виборчого кодексу. Нардепи відхилили відповідний законопроект № 3971. За основу закон підтримали лише 108 парламентарів.