600 млн евро помощи может лишиться Украина из-за вмешательства Рады в работу САП. Фото: 112 Україна

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Коррупция в Украине — одна из главных проблем, бороться с которой должны соответствующие органы, в том числе — Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Однако этот орган сейчас без постоянного руководителя — Назара Холодницкого в прошлом месяце уволили с должности главы САП.

При этом западные кредиторы, в том числе страны G7 («Большой семерки»), недовольны тем, как происходит отбор нового главы САП. В частности, их не устраивает проект постановления № 3839, за который Рада собирается голосовать 3 сентября. Это постановление предусматривает изменение состава комиссии по отбору кадров в САП. Об этом сообщает «Европейская правда».

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров, которых определили ранее, и семи делегированных Радой. То есть кандидаты от Рады формируют большинство. Рада, вопреки законодательству, собирается назначить членов комиссии, которые вообще не имеют антикоррупционного опыта, пишет ЕП.

Европейские кредиторы предупредили Раду о последствиях, если она начнет вмешиваться в работу антикоррупционных органов. В частности, представители ЕС отмечают, что отбор руководителей антикоррупционных органов должен быть «прозрачной, основанной на достижениях, и политически нейтральной процедурой».

Документ, подписанный послами ЕС, Германии, Британии и региональным директором Всемирного банка, направлен главе Рады Дмитрию Разумкову и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас позднее уточнил в Twitter, что заявление касается процедуры избрания нового главы САП. По его словам, «нормальная» процедура — один из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине от ЕС и сохранения безвизового режима.