Без 600 млн євро допомоги може залишитися Україна через втручання Ради в роботу САП. Фото: 112 Україна

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Корупція в Україні — одна з головних проблем, боротися з якою повинні відповідні органи, зокрема — Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Проте цей орган наразі без постійного керівника — Назара Холодницького минулого місяця звільнили з посади глави САП.

Тим часом західні кредитори, зокрема країни G7 («Великої сімки»), незадоволені тим, як відбувається відбір нового глави САП. Зокрема, їх не влаштовує проект постанови № 3839, за який Рада збирається голосувати 3 вересня. Ця постанова передбачає зміну складу комісії з відбору кадрів до САП. Про це повідомляє «Європейська правда».

Комісія з відбору кадрів до САП складається з 11 осіб: чотирьох представників ради прокурорів, яких визначили раніше, і семи делегованих Радою. Тобто кандидати від Ради формують більшість. Рада, всупереч законодавству, збирається призначити членів комісії, які взагалі не мають антикорупційного досвіду, пише ЄП.

Європейські кредитори попередили Раду про наслідки, якщо вона почне втручатися в роботу антикорупційних органів. Зокрема, представники ЄС зазначають, що відбір керівників антикорупційних органів повинен бути «прозорою, заснованою на досягненнях, і політично нейтральною процедурою».

Документ, підписаний послами ЄС, Німеччини, Британії і регіональним директором Світового банку, направлений голові Ради Дмитру Разумкову і голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас пізніше додав у Twitter, що заява стосується процедури обрання нового глави САП. За його словами, «нормальна» процедура — один із критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні від ЄС і збереження безвізового режиму.