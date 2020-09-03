В Польше сокращают коронавирусный карантин

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n143335-v-polshe-sokraschaut-koronavirusnyy-karantin.html

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В Польше сократили сроки обязательного коронавирусного карантина с 14 до 10 дней для больных коронавирусом.

Кроме того, время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния человека, инфицированного коронавирусной болезнью COVID-19. Соответствующие изменения начали действовать со 2 сентября, сообщает «Польское радио».

В Министерстве здравоохранения Польши отмечают, что эти изменения вытекают из указаний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и эпидемиологов, согласно которым спустя 10 дней вероятность заражения является очень низкой при отсутствии симптомов у бессимптомных пациентов.

Отмечается, что лица, которые будут находиться на изоляции, на седьмой день ее течения будут получать SMS-сообщения от Министерства здравоохранения Польши. Если во время этой консультации у врача не будет других рекомендаций:

бессимптомных пациентов будут освобождать от изоляции на 10-й день;

пациентов с симптомами будут освобождать чаще всего на 13-й день (может быть также 16-й или 19-й день).

Напомним, недавно ученые установили, что у больных с тяжелым течением COVID-19 была «выключена» важная часть иммунитета.