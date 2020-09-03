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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

У Польщі скорочують коронавірусний карантин

3 вер 2020, 11:40
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У Польщі скоротили терміни обов’язкового коронавірусного карантину з 14 до 10 днів для хворих на коронавірус.

Окрім того, час самоізоляції залежатиме від клінічного стану особи, інфікованої коронавірусною хворобою COVID-19. Відповідні зміни почали діяти з 2 вересня, повідомляє «Польське радіо».

У Міністерстві здоров’я Польщі зазначають, що ці зміни випливають із вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та епідеміологів, згідно з якими через 10 днів ймовірність зараження є дуже низькою в разі відсутності симптомів у безсимптомних пацієнтів.


Зазначається, що особи, які перебуватимуть в ізоляції, на сьомий день її перебігу отримуватимуть SMS-повідомлення від Міністерства здоров’я Польщі. Якщо під час цієї консультації лікар не матиме інших рекомендацій:

  • безсимптомних пацієнтів звільнятимуть від ізоляції на 10-й день;
  • пацієнтів із симптомами звільнятимуть найчастіше на 13-й день (може бути також 16-й або 19-й день).

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що у хворих із тяжким перебігом COVID-19 була «вимкнутою» важлива частина імунітету.


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