У Польщі скорочують коронавірусний карантин

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143335-u-polschi-skorochuut-koronavirusnyy-karantyn.html

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У Польщі скоротили терміни обов’язкового коронавірусного карантину з 14 до 10 днів для хворих на коронавірус.

Окрім того, час самоізоляції залежатиме від клінічного стану особи, інфікованої коронавірусною хворобою COVID-19. Відповідні зміни почали діяти з 2 вересня, повідомляє «Польське радіо».

У Міністерстві здоров’я Польщі зазначають, що ці зміни випливають із вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та епідеміологів, згідно з якими через 10 днів ймовірність зараження є дуже низькою в разі відсутності симптомів у безсимптомних пацієнтів.

Зазначається, що особи, які перебуватимуть в ізоляції, на сьомий день її перебігу отримуватимуть SMS-повідомлення від Міністерства здоров’я Польщі. Якщо під час цієї консультації лікар не матиме інших рекомендацій:

безсимптомних пацієнтів звільнятимуть від ізоляції на 10-й день;

пацієнтів із симптомами звільнятимуть найчастіше на 13-й день (може бути також 16-й або 19-й день).

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що у хворих із тяжким перебігом COVID-19 була «вимкнутою» важлива частина імунітету.