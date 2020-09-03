В Україні триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Після відновлення навчання у вишах постає проблема з можливим виявленням коронавірусу серед студентів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу розповів про алгоритм дій в разі виявлення у студентів коронавірусної хвороби COVID-19.

У нас достатньо чітко виписаний цей алгоритм, — зазначив Степанов. — Вся ця інформація є на сайті МОЗ у відповідних розділах щодо COVID.

За його словами, якщо в студента є відповідні симптоми, то відразу потрібно звернутися до відповідного сімейного лікаря або до іншої медустанови. Також ця особа повина піти на самоізоляцію. Якщо ж вона живе у гуртожитку, так само мають зробити сусіди по кімнаті.

Це рішення вже приймає сімейний лікар з лікарем-епідеміологом, які проводять відповідне епідеміологічне розслідування, — зазначив Степанов. — Вони визначають коло контактних осіб.

За словами Степанова, самоізоляція найчастіше відбуватиметься безпосередньо в гуртожитку. Він додав, що є відповідний механізм, згідно з яким здійснюватиметься контроль за дотриманням самоізоляції.

Якщо в гуртожитку є велика кількість осіб з підтвердженими випадками COVID-19 — має здійснюватися обсервація гуртожитку та встановлюватися санітарний пост, зазначив міністр.

Степанов також додав, що є рекомендації щодо здійснення обов’язкового провітрювання у гуртожитках.

Це достатньо корисно взагалі, навіть без COVID. Але це провітрювання має бути розумним, залежно від температури на вулиці, щоб іншу респіраторну хворобу не підхопити через це провітрювання, — наголосив міністр.



Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили ще майже 2,5 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.