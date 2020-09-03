Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді

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Засідання Верховної Ради 3 вересня почалося із галасливої заяви проросійської фракції ОПЗЖ через рішення ЦВК щодо неможливості проведення місцевих виборів на Донбасі.

Юрій Бойко разом з іншими колегами по ОПЗЖ, серед яких були Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук та Ілля Кива, виголосив за парламентською трибуною коротке звернення до президента Володимира Зеленського. Після цього нардепи впродовж хвилини несинхронно скандували «Забезпечте право вибору», «Ганьба» та гупали долонями по трибуні.

По завершенню цього демаршу ОПЗЖ, спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію «слуги» Олександра Корнієнка перенести на годину розгляд законопроекту, який регламентує внесення змін до виборчого законодавства (№ 3971), оскільки «ще люди доходять» (на роботу до сесійної зали — ред.). Однак ця пропозиція знайшла підтримку лише 166 депутатів.