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Ракурс
Отмена выборов на Донбассе вынудила Бойко, Шуфрича и Медведчука поднять бучу в Раде

Отмена выборов на Донбассе вынудила Бойко, Шуфрича и Медведчука поднять бучу в Раде (ФОТО)

3 сен 2020, 10:48
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Заседание Верховной Рады 3 сентября началось с шумного заявления пророссийской фракции ОПЗЖ в ответ на решение ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.

Юрий Бойко вместе с другими коллегами по ОПЗЖ, среди которых были Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и Илья Кива, произнес за парламентской трибуной обращение к президенту Владимиру Зеленскому. После этого нардепы в течение минуты несинхронно скандировали «Обеспечьте право выбора», «Позор» и стучали ладонями по трибуне.

Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот

Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот

Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот

Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот

Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот


Скасування виборів на Донбасі змусило Бойка, Шуфрича та Медведчука зчинити бучу у Раді / Фото: Скріншот

По завершению этого демарша ОПЗЖ, спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение «слуги» Александра Корниенко перенести на час рассмотрение законопроекта, который регламентирует внесение изменений в избирательное законодательство (№ 3971), поскольку «еще люди доходят» (на работу в сессионный зал — ред.). Однако это предложение нашло поддержку лишь 166 депутатов.

Источник: Ракурс


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