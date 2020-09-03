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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
COVID-19 среди студентов — Степанов рассказал, что делать в случае обнаружения болезни (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143333-covid-19-sredi-studentov-stepanov-rasskazal-chto-delat-v-sluchae-obnarujeniya-bolezni-video.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. После возобновления учебы в вузах возникла проблема с возможным обнаружением коронавируса среди студентов.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга 3 сенября рассказал об алгоритме действий в случае выявления у студентов коронавирусной болезни COVID-19.
У нас достаточно четко выписан этот алгоритм, — отметил Степанов. — Вся эта информация есть на сайте Минздрава в соответствующих разделах по COVID.
По его словам, если у студента есть соответствующие симптомы, то сразу нужно обратиться к соответствующему семейному врачу или в другое медучреждение.
Также этот человек и, если он живет в общежитии, его сосед по комнате должны уйти на самоизоляцию.
Это решение уже принимает семейный врач с врачом-эпидемиологом, которые проводят соответствующее эпидемиологическое расследование, — отметил Степанов. — Они определяют круг контактных лиц.
По словам Степанова, самоизоляция чаще всего будет происходить непосредственно в общежитии. Он добавил, что есть соответствующий механизм, согласно которому будет осуществляться контроль за соблюдением самоизоляции.
Если в общежитии есть большое количество лиц с подтвержденным случаям COVID-19 — должна осуществляться обсервация общежития и устанавливаться санитарный пост, отметил министр.
Степанов также добавил, что есть рекомендации по осуществлению обязательного проветривания в общежитиях.
Это достаточно полезно вообще, даже без COVID. Но это проветривание должно быть разумным, в зависимости от температуры на улице, чтобы другую респираторную болезнь не подхватить из-за этого проветривания, — подчеркнул министр.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили еще почти 2,5 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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