Світ жахнувся «Новичка» і вимагає санкцій — реакція на отруєння Навального

https://racurs.ua/ua/n143338-svit-jahnuvsya-novychkom-i-vymagaie-sankciy-reakciya-na-otruiennya-navalnogo.html

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Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, отрутою «Новичок» вжахнуло світ. Більшість урядів та міжнародних організацій обурені застосуванням «Новичка» і заявили про наслідки для Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг не сумнівається у коректності повідомлень про використання нервово-паралітичної речовини типу «Новичок» проти Навального Він заявив у Твіттер, що у Альянсі готуються до необхідності ухвалювати рішення щодо цієї ситуації після консультацій з Німеччиною та з усіма союзниками НАТО.

США можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням Навального. США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути до відповідальності причетних до отруєння. Про це повідомляє Рада національної безпеки США в Twitter.

Ми будемо працювати з союзниками і міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто перебуває в Росії, куди б не привели докази, і обмежити фінансування їхньої зловмисної діяльності, — повідомили в Радбезі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала отруєння Навального підлим і боягузливим вчинком.

Після того, як у середу, 2 вересня, німецький уряд заявив, що Навального отруїли «Новичком», канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що опозиціонера «хотіли змусити мовчати». У Бундестазі закликали відмовитися від завершення будівництва «Північного потоку-2» через отруєння.

МЗС України назвало отруєння російського опозиціонера Олексія Навального «нелюдською розправою Кремля» над політиком.

Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком, — йдеться у заяві дипломатів.

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають владу Росії негайно пояснити обставини отруєння опозиційного політика і погодитися на проведення міжнародного розслідування, якщо така пропозиція надійде. Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу РФ Ріа Омен-Руйтен (Нідерланди) та Аксел Шаффер (Німеччина).

Російському опозиціонеру Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

У березні 2018 року речовиною «Новачок» був отруєний колишній російський військовий Сергій Скрипаль і його дочка в британському Солсбері.