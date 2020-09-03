Отравления Навального не было, мы перехватили разговор Берлина и Варшавы — Лукашенко

Отравления Навального не было, Меркель соврала — Лукашенкоhttps://racurs.ua/n143348-otravleniya-navalnogo-ne-bylo-merkel-sovrala-lukashenko.htmlРакурс
Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси признал победителем выборов президента, заявил премьеру России о наличии перехваченного разговора Варшавы и Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который якобы свидетельствует о лживых заявлениях Германии.
Цитату Лукашенко во время его встречи с главой правительства России Михаилом Мишустиным приводит государственное агентство БелТА, сообщает «Европейская правда».
Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», снова отравления. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, мы перехватили разговор, — сказал Лукашенко.
По его словам, разговор Варшавы и Берлина перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, которая действует на западе страны. Лукашенко утверждает, что на аудиозаписи разговора фигурируют представители Варшавы и Берлина.
Мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — заявил Лукашенко.
Напомним, 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Следы нервного агента в организме оппозиционера из России обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила в отсутствии сомнений относительно отравления Навального. Меркель ожидает ответов на «серьезные вопросы» от Москвы. В то же время в Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.